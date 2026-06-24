Захарова объяснила, зачем Британия поставляет Украине уран

Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой «грязной бомбы». По его словам, экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.