При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Налет дрона ВСУ на Белгородскую область привел к жертве, сообщил оперативный штаб региона.
«Во время атаки со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения», — говорится в его публикации на платформе «Макс».
Уточняется, что взрыв БПЛА унес жизнь мужчины из хутора Приветный в Вейделевском округе.
Пострадавшей оказалась женщина. Она получила слепое осколочное ранение спины. Жительницу доставили в ЦРБ.
Выясняется информация о других последствиях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.