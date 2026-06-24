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При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек, еще один ранен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Налет дрона ВСУ на Белгородскую область привел к жертве, сообщил оперативный штаб региона.

«Во время атаки со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения», — говорится в его публикации на платформе «Макс».

Уточняется, что взрыв БПЛА унес жизнь мужчины из хутора Приветный в Вейделевском округе.

Пострадавшей оказалась женщина. Она получила слепое осколочное ранение спины. Жительницу доставили в ЦРБ.

Выясняется информация о других последствиях.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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