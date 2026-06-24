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ВСУ ударили дроном по хутору Приветный Белгородской области, погиб мужчина

Мужчина погиб, женщина получила осколочное ранение в результате детонации беспилотника ВСУ в хуторе Приветный Белгородской области.

Мужчина погиб, женщина получила осколочное ранение в результате детонации беспилотника ВСУ в хуторе Приветный Белгородской области.

Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

От взрыва дрона мужчина скончался на месте. Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой помощи доставила в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь.

«В хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении оперштаба.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что мужчина получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Александровка Белгородской области.