Хоценко показал стройку Северного обхода Омска

Концессионером проекта выступает ООО «ИНФРАГЧП-А» (дочерняя структура «Газпромбанка»). Однако, как ранее сообщал «СуперОмск», компания фиксирует убытки с момента основания в 2021 году. По итогам 2025 года убытки достигли 118,5 млн рублей, тогда как в первый год они составляли лишь 62 тысячи рублей. При этом выручка компании не раскрывается. Юридический адрес концессионера менялся несколько раз: с Москвы на Омск, затем на Санкт-Петербург и вновь на Омск.