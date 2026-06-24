Хоценко показал стройку Северного обхода Омска

В среду, 24 июня 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко показал фотографии с места строительства Северного обхода Омска. На снимках видно, что работы развернуты вдоль Красноярского тракта — сейчас возводится мост через Иртыш, который соединит Омский и Любинский районы.
«В Омской области продолжается строительство Северного обхода Омска. На площадке инфраструктурного объекта занято порядка 700 строителей. Работы выполняются по графику», — пояснил Хоценко.
Напомним, Северный обход Омска — один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Сметная стоимость реализации составляет 107,8 млрд рублей, из которых более 72,7 млрд рублей выделены в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Строительство официально стартовало в октябре 2025 года. К 2028 году планируется возвести около 66 километров дороги, включая два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов. Северный обход свяжет федеральные трассы Р-402 (Омск — Тюмень) и Р-254 «Иртыш» (Омск — Новосибирск) и сократит путь между Тюменью и Новосибирском примерно на 20 километров.
Концессионером проекта выступает ООО «ИНФРАГЧП-А» (дочерняя структура «Газпромбанка»). Однако, как ранее сообщал «СуперОмск», компания фиксирует убытки с момента основания в 2021 году. По итогам 2025 года убытки достигли 118,5 млн рублей, тогда как в первый год они составляли лишь 62 тысячи рублей. При этом выручка компании не раскрывается. Юридический адрес концессионера менялся несколько раз: с Москвы на Омск, затем на Санкт-Петербург и вновь на Омск.