Артиллерия «Севера» уничтожила более 50 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 24 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 7 пунктов управления БПЛА и более 50 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях в темное время суток. Всего выполнено более 200 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожены 50 солдат ВСУ, 7 пунктов управления БПЛА, 10 единиц боевых бронированных машин ВСУ в Сумской и Харьковской областях», — рассказали там.
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