Ночью над Ростовской областью сбили около 30 беспилотников

Около 30 вражеских дронов уничтожено над Ростовской областью за ночь в ходе отражения воздушной атаки.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Боевая работа велась в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти муниципальных районах: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.
По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее сообщалось, что погиб мужчина, женщина получила осколочное ранение в результате детонации беспилотника ВСУ в хуторе Приветный Белгородской области.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше