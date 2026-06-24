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В Армии России раскрыли новую тактику применения дронов ВСУ

Украинские военные изменили тактику использования беспилотников, сместив акцент контроля на подступы к населённым пунктам. Об этом рассказал боец 102-го штурмового полка группировки войск «Центр» с позывным Кальмар, пишет ТАСС. По его словам, в самом населённом пункте Приют активность дронов ниже.

«Они [ВСУ] изменили тактику применения дронов. До непосредственно Приюта нужно было пройти самые тяжёлые моменты маршрута. В самом населённом пункте дроны не так активно летают, потому что они [ВСУ] думают, что туда никто не дойдет», — рассказал боец.

Напомним, 12 июня российские войска освободили населённый пункт Приют в Донецкой Народной Республике. Отличились бойцы группировки войск «Центр». Посёлок Приют находится близ города Дружковка в Краматорском районе.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.