В Армии России раскрыли новую тактику применения дронов ВСУ

«Они [ВСУ] изменили тактику применения дронов. До непосредственно Приюта нужно было пройти самые тяжёлые моменты маршрута. В самом населённом пункте дроны не так активно летают, потому что они [ВСУ] думают, что туда никто не дойдет», — рассказал боец.
Напомним, 12 июня российские войска освободили населённый пункт Приют в Донецкой Народной Республике. Отличились бойцы группировки войск «Центр». Посёлок Приют находится близ города Дружковка в Краматорском районе.
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