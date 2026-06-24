В Армии России раскрыли новую тактику применения дронов ВСУ

«Они [ВСУ] изменили тактику применения дронов. До непосредственно Приюта нужно было пройти самые тяжёлые моменты маршрута. В самом населённом пункте дроны не так активно летают, потому что они [ВСУ] думают, что туда никто не дойдет», — рассказал боец.