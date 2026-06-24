«На Украине процветает государственная коррупция, и ее же поддерживают сами США, выделяя деньги на вооружение. Неужели они не понимают, кому эти средства попадают? А потом заявляют, что в Киеве одни коррупционеры. Но в итоге они свое забирают назад с лихвой. Все, что дают, забирают в многократном размере — ресурсами, территориями, влиянием. Украина несамостоятельна, это не государство», — заявил Емельяненко.