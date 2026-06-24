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Эксперт Емельяненко: США поддержкой коррупции на Украине извлекут кратную выгоду

Соединенные Штаты получат прибыль в виде ресурсов, территорий и влияния, считает председатель Законодательного собрания Запорожской области.

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Финансированием киевского режима США поддерживают на Украине коррупцию на государственном уровне. В итоге Соединенные Штаты кратно вернут свои вложения в виде ресурсов, территорий и влияния, такое мнение выразил ТАСС председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, комментируя последние коррупционные скандалы на Украине.

«На Украине процветает государственная коррупция, и ее же поддерживают сами США, выделяя деньги на вооружение. Неужели они не понимают, кому эти средства попадают? А потом заявляют, что в Киеве одни коррупционеры. Но в итоге они свое забирают назад с лихвой. Все, что дают, забирают в многократном размере — ресурсами, территориями, влиянием. Украина несамостоятельна, это не государство», — заявил Емельяненко.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него и у министра юстиции Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании «Энергоатом» прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Вскоре НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру и другу Зеленского Алексею Чернышову. В мае было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств и бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

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