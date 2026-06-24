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Балицкий: ЗАЭС и побережье защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр

Запорожская АЭС (ЗАЭС) и побережье Днепра защищены от попыток форсирования со стороны ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона назвал утопией успех подобного наступления.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) и побережье Днепра защищены от попыток форсирования со стороны ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона назвал утопией успех подобного наступления.

«Атомная станция и наше побережье защищены хорошо. И это будет утопия — просто легкую пехоту перебросить через реку и “положить” на берегу», — сказал господин Балицкий в разговоре с «РИА Новости». По его словам, такие попытки могут предприниматься только для привлечения внимания.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

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