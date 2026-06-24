Мерц поддержал идею дальнейшего повышения пенсионного возраста в Германии

Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 2030-х годов составляет 67 лет. Новые правила могут затронуть граждан, родившихся в 2021 году и позже. Правительство рассчитывает утвердить пакет реформ в парламенте до ухода на летние каникулы в следующем месяце.