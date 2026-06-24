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Латвия заняла первое место по экспорту водки в Россию

Латвия стала главным поставщиком водки в Россию по итогам первого квартала.

Латвия стала главным поставщиком водки в Россию по итогам первого квартала.

Об этом сообщает РИА Новости.

За январь-март из Латвии ввезли этого напитка на $2,6 млн.

Второе место заняла Испания с показателем $537,4 тыс., третье — Грузия ($203,7 тыс.). Литва и Армения поставили продукции примерно на $103 тыс. и $102 тыс. соответственно.

В меньших объёмах водка поступала из Германии, Эстонии, Финляндии, Франции и Италии.

Всего за квартал импорт водки в Россию достиг $3,7 млн.

Ранее сообщалось, что Франция потеряла статус третьего по величине экспортёра вина из стран Европейского союза на российский рынок на фоне существенного сокращения объёмов закупок.

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