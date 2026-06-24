Колумбия обыграла ДР Конго и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Колумбии одержала победу над ДР Конго в матче второго тура группы K чемпионата мира — 2026.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в игре забил колумбийский защитник Даниэль Муньос на 76-й минуте.
Таким образом, Колумбия набрала шесть очков и возглавила квартет K. Подопечные Нестора Лоренсо гарантировали себе место в плей-офф турнира. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго занимает третье место (одно очко). Узбекистан — четвёртый (ноль).
Ранее сообщалось, что Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.