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Колумбия обыграла ДР Конго и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Колумбии одержала победу над ДР Конго в матче второго тура группы K чемпионата мира — 2026.

Сборная Колумбии одержала победу над ДР Конго в матче второго тура группы K чемпионата мира — 2026.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил колумбийский защитник Даниэль Муньос на 76-й минуте.

Таким образом, Колумбия набрала шесть очков и возглавила квартет K. Подопечные Нестора Лоренсо гарантировали себе место в плей-офф турнира. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго занимает третье место (одно очко). Узбекистан — четвёртый (ноль).

Ранее сообщалось, что Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.