Колумбия обыграла ДР Конго и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2026

Таким образом, Колумбия набрала шесть очков и возглавила квартет K. Подопечные Нестора Лоренсо гарантировали себе место в плей-офф турнира. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго занимает третье место (одно очко). Узбекистан — четвёртый (ноль).