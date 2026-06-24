Хегсет впервые наблюдал за испытаниями лазерного оружия для борьбы с дронами

Ранее появилась информация, что 20 мая два американских эсминца с лазерным оружием были замечены в Аравийском море вблизи Ирана. Как сообщает The War Zone, речь идет о кораблях USS Spruance и USS John Finn. По данным издания, они оснащены лазерной установкой ODIN, предназначенной для ослепления беспилотников и нейтрализации датчиков разведывательных систем.