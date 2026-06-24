Силы ПВО уничтожили десять дронов над Тульской областью

Десять украинских беспилотников ликвидированы подразделениями ПВО в небе над Тульской областью.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших нет.
«Десять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал глава региона.
Он уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что погиб мужчина и женщина получила осколочное ранение в результате детонации беспилотника ВСУ в хуторе Приветном Белгородской области.