В США упростили депортацию для обладателей грин-карт

Решением суда определено, что агенты погранслужбы могут отказать во въезде обладателю грин-карты, если он является подозреваемым. При этом подчеркивается, что пограничные агенты не обязаны предоставлять доказательства совершения преступления, «достаточно лишь оснований полагать». Нововведение также фактически упрощает для пограничных служб процедуру лишения лиц, прибывающих в пункты въезда в США, статуса законного постоянного жителя (LPR).