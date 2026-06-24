Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вступил в силу ГОСТ на глэмпинги

В России разработан национальный стандарт, определяющий требования к безопасности и качеству отдыха в глэмпингах.

Источник: RT на русском

В России разработан национальный стандарт, определяющий требования к безопасности и качеству отдыха в глэмпингах.

Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Документ впервые даёт чёткое определение глэмпинга и устанавливает единые нормативы для бизнеса. В нём прописаны требования к размещению, территории, жилым модулям, инженерным сетям, информационному обеспечению, перечню услуг и персоналу.

При создании таких объектов должны соблюдаться меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также культурного и исторического наследия.

Глэмпинги могут располагаться на природных территориях — у водоёмов, в лесу или в горах — и иметь специализацию, например семейную или молодёжную.

Вступление стандарта в силу, по мнению разработчиков, будет способствовать развитию сегмента, выделяя глэмпинги в отдельную категорию и закрепляя их особенности.

Ранее Росстандарт утвердил национальный стандарт для кожаных сумок, портфелей и чемоданов, регламентирующий прочность швов, фурнитуры и наличие карманов.