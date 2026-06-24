В России вступил в силу ГОСТ на глэмпинги

В России разработан национальный стандарт, определяющий требования к безопасности и качеству отдыха в глэмпингах.
Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.
Документ впервые даёт чёткое определение глэмпинга и устанавливает единые нормативы для бизнеса. В нём прописаны требования к размещению, территории, жилым модулям, инженерным сетям, информационному обеспечению, перечню услуг и персоналу.
При создании таких объектов должны соблюдаться меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также культурного и исторического наследия.
Глэмпинги могут располагаться на природных территориях — у водоёмов, в лесу или в горах — и иметь специализацию, например семейную или молодёжную.
Вступление стандарта в силу, по мнению разработчиков, будет способствовать развитию сегмента, выделяя глэмпинги в отдельную категорию и закрепляя их особенности.
Ранее Росстандарт утвердил национальный стандарт для кожаных сумок, портфелей и чемоданов, регламентирующий прочность швов, фурнитуры и наличие карманов.