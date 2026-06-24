Кордоба дебютировал на ЧМ-2026 в матче с ДР Конго

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба дебютировал на чемпионате мира — 2026 в матче второго тура группы K с ДР Конго.
Лучший бомбардир РПЛ по итогам сезона появился на поле на 58-й минуте. Спустя почти 18 минут его партнёр по команде Даниэль Муньос забил единственный гол в игре.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Таким образом, Колумбия набрала шесть очков и возглавила квартет K. Подопечные Нестора Лоренсо гарантировали себе место в плей-офф турнира. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго занимает третье место (одно очко). Узбекистан — четвёртый (ноль).
Ранее сообщалось, что Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.