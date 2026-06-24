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Глава Пентагона проинспектировал испытания лазерного и микроволнового оружия

Министр войны США Пит Хегсет лично посетил полигон, где проходили испытания новейших систем для борьбы с беспилотниками.

Министр войны США Пит Хегсет лично посетил полигон, где проходили испытания новейших систем для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщил портал Laser Wars.

Испытания состоялись на полигоне сухопутных войск Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Хегсету и техническому директору Пентагона Эмилю Майклу продемонстрировали сразу несколько разработок.

Среди них были многоцелевые лазерные установки различной мощности: 20 кВт — AMP-HEL, 50 кВт — DE-MSHORAD и 300 кВт — IFPC-HEL. Также военные показали возможности микроволновых комплексов для противодействия роям дронов — системы IFPC-HPM от компании Epirus и аналогичной разработки концерна Raytheon.

Такое вооружение рассматривается как относительно недорогое средство борьбы с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа ограничила доступ иностранных государств, компаний и граждан к новейшим моделям искусственного интеллекта компании Anthropic.

Шеф Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что решение выгнать компанию Anthropic из здания Пентагона было абсолютно верным.

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