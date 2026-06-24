Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие

Руководство Министерства обороны США впервые в истории лично присутствовало на испытаниях лазерного и микроволнового оружия, которые прошли на полигоне в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает портал Axios.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, в проекте бюджета на 2027 финансовый год на исследования и разработки в данной области заложено более 2 миллиардов долларов.

«Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», — информирует портал.

Согласно материалу, такое вооружение рассматривается как относительно недорогое средство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, однако на данный момент оно еще не получило широкого распространения.

По данным Axios, представители Пентагона оценили мобильную систему направленной энергии LOCUST мощностью 20 кВт, разработанную компанией AeroVironment. В ходе испытаний данная система уже сбивала несколько дронов с палубы авианосца «Джордж Буш».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении использовать ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие на новых линкорах.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше