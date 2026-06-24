Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие

Как отмечается в публикации, в проекте бюджета на 2027 финансовый год на исследования и разработки в данной области заложено более 2 миллиардов долларов.
«Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», — информирует портал.
Согласно материалу, такое вооружение рассматривается как относительно недорогое средство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, однако на данный момент оно еще не получило широкого распространения.
По данным Axios, представители Пентагона оценили мобильную систему направленной энергии LOCUST мощностью 20 кВт, разработанную компанией AeroVironment. В ходе испытаний данная система уже сбивала несколько дронов с палубы авианосца «Джордж Буш».
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении использовать ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие на новых линкорах.