Сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана

«Итак, я загнал Иран в угол, он готов пасть, готов дать нам практически все, и впервые за десятилетия, проявляя огромное уважение к Соединенным Штатам и их президенту, ко мне, сенат США решает провести несвоевременное и бессмысленное голосование по Закону о военных полномочиях, заявляя главному спонсору терроризма в мире, что Соединенным Штатам не нравится то, что я с ними делаю, и я должен остановиться, и тем самым оказывает помощь и поддержку врагу. Четыре республиканца-лузера проголосовали вместе с демократами, и Иран спросил моих людей: “Что все это значит?” Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь, так или иначе, потому что я всегда справляюсь!» — написал президент в своей соцсети True Social.