При нападении на библиотеку в Калифорнии погибли два человека

В городе Чико в американском штате Калифорния задержан 18-летний подозреваемый, который устроил стрельбу в местной библиотеке, убив двух человек и ранив еще одного. Подозреваемый, опознанный как Брэдли Скотт Сэйер, был арестован и в настоящее время содержится в тюрьме округа Бьютт по обвинению в двух убийствах, сообщает ABC News.