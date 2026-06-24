Atlantic: командующий армией США в Европе и Африке покинет пост

Генерал Донахью также известен как последний солдат, покинувший Афганистан при выводе американских войск в 2021 году. Последние полтора года он руководил американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Он станет как минимум шестым генералом, неожиданно отправленным в отставку за последнее время.