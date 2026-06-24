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Лукашенко поздравил главу Мальтийского ордена с Днем святого Иоанна

Глава белорусского государства напомнил о гуманитарной миссии ордена, который в эту среду отмечает день своего святого покровителя.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил князя и великого магистра Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джона Данлэпа с Днем святого Иоанна Крестителя, сообщила президентская пресс-служба.

В частности, Лукашенко напомнил о миссии ордена, которая базируется на милосердии и служении человеку.

«В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей независимо от границ, вероисповедания и политических взглядов: гуманность, солидарность и стремление к миру», — уверен президент.

Лукашенко пожелал главе ордена отличного здоровья, благополучия и успехов в благородной миссии.

Дипломатические отношения между Мальтийским орденом и Беларусью были установлены 30 апреля 1996 года, то есть в этом году им исполнилось 30 лет. Республика сотрудничает с этим государственным образованием в гуманитарной сфере.

Послом ордена в республике в настоящее время является Давиде Тракслер, имеющий степень магистра политологии Католического университета Милана. Он был назначен на должность представителя ордена в Беларуси уже во второй раз. Предыдущая каденция была в 2017—2019 годах.

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