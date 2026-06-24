Ленинградская область стала лидером по числу тотальных ДТП с начала года

При этом год назад Ленинградская область не входила в антирейтинг. Тогда лидировали Московская область (11%), Москва (10%) и Санкт-Петербург (5%). С начала текущего года столичные водители стали аккуратнее: в Москве тотальными признаны лишь 2% ДТП, в Подмосковье — 2,4%, в Санкт-Петербурге — 1,8%.