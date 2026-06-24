Ленинградская область стала лидером по числу тотальных ДТП с начала года

Ленинградская область с начала 2026 года вышла на первое место по доле аварий, приведших к полному разрушению автомобилей: на них пришлось 4,6% страховых случаев.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе страхового дома ВСК.
По данным компании, частота тотальных ДТП по каско в целом по России составила около 2,4%. В Ленобласти показатель ощутимо выше.
Далее в списке идут Самарская область (4%), Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%) и Удмуртия (2,9%).
Реже всего автомобили признавались не подлежащими восстановлению у жителей Челябинской области (1,6% случаев) и Татарстана (1,7%).
При этом год назад Ленинградская область не входила в антирейтинг. Тогда лидировали Московская область (11%), Москва (10%) и Санкт-Петербург (5%). С начала текущего года столичные водители стали аккуратнее: в Москве тотальными признаны лишь 2% ДТП, в Подмосковье — 2,4%, в Санкт-Петербурге — 1,8%.
22 июня массовое ДТП произошло на трассе М-9 «Балтия» в Московской области — там столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей. В результате аварии погиб один человек.