Анчелотти: Неймар может сыграть со сборной Шотландии на чемпионате мира

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил состояние форварда Неймара перед матче третьего тура группового раунда чемпионата мира.
«Неймар может сыграть, он отлично тренируется и готов. Я очень доволен им», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.
21 июня 34-летний форвард провёл первую полноценную тренировку на ЧМ-2026.
Напомним, что Неймара включили в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026, но он пропустил стартовую игру с Марокко из-за травмы. Игрок также не вышел на поле во втором матче — с Гаити.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти рассматривает Неймара в качестве замены для Рафиньи в игре с Шотландией.