«Единая Россия» продолжает эстафету добрых дел в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты всех уровней, участники предварительного голосования и партийные активисты оказывают поддержку старшему поколению, семьям участников СВО, помогают с благоустройством.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов вместе с секретарем Ачинского окружного местного отделения «Единой России» Сергеем Никитиным встретился с Советом ветеранов. Парламентарий поздравил организацию с 65-летнем юбилеем и пообщался с представителями старшего поколения.
«За что люблю встречи с ветеранами Ачинска? С одной стороны всегда теплая душевная атмосфера, с другой честный и содержательный разговор о самых насущных вопросах округа. Председатель Правительства края Алексей Медведев курирует эту территорию. Обязательно лично передам ему все озвученные сегодня просьбы и предложения наших уважаемых ачинцев», — отметил Александр Дроздов.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Ерёмин помог ликвидировать стихийную свалку в СНТ «Сосна-2» возле остановки. Дачники пожаловались на накопившиеся горы мусора. К решению проблемы подключилась администрация и парламентарий. На место выехала бригада и грузовые машины.
«Одной уборкой вопрос не закрыть. Задачу нужно ставить шире: не просто убрать то, что здесь накидали, а добиться, чтобы это больше не повторялось. На этом участке нужен дополнительный контроль. Здесь должна быть остановка, а не мусорка», — поделился Сергей Ерёмин.
Директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО в РСПП, победитель предварительного голосования «Единой России» Андрей Грачёв доставил волонтёрам клуба «Селяночка» из села Красная Речка Боготольского округа 100 метров материала спанбонд в цвете «Болото-трава» и 100 метров материала в цвете «Тайга». Эта ткань используется для изготовления маскировочных сетей. Также добровольцам передано три рулона основы для плетения маскировочных сетей и 50 метров бельевой верёвки цвета хаки.
«Среди участниц клуба есть мамы и бабушки бойцов спецоперации. Свободное время они посвящают поддержке защитников Родины. Добровольцы формируют гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и необходимых вещей. А с июня приступили к плетению маскировочных сетей. Расход материала большой, волонтёры попросили оказать помощь в приобретении ткани. Не смог остаться в стороне от такой просьбы!», — рассказал Андрей Грачёв.
Напомним, в ходе ежедневной работы партии «Единая Россия» в адрес местных общественных приемных партии, депутатам органов местного самоуправления, специалистам муниципалитетов, а также на сайт «Есть результат!» поступают обращения и наказы избирателей. Часть этих наказов не требует принятия законодательных решений или серьезных бюджетных средств, при этом многие из них являются актуальными проблемами для конкретных людей, сообществ, групп.