Рютте: необходимо увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики

«Он (президент США Дональд Трамп. — “Ъ”) работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики», — сказал господин Рютте в эфире Fox News.
По словам генсека, президент США Дональд Трамп требует от всех союзников по блоку повышать оборонные бюджеты и производить больше оружия. Американский президент также планирует провести переговоры с руководством крупных оборонных компаний Соединенных Штатов.