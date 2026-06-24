Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» выдвинула на пост мэра Владивостока действующего главу города Шестакова

Генеральный совет «Единой России» согласовал кандидатуру Константина Шестакова на пост мэра столицы Приморья. Ранее продлить полномочия действующего градоначальника предложил президиум регионального политсовета партии власти.

Генеральный совет «Единой России» согласовал кандидатуру Константина Шестакова на пост мэра столицы Приморья. Ранее продлить полномочия действующего градоначальника предложил президиум регионального политсовета партии власти.

«Президиум регионального политсовета выразил уверенность, что предложенная кандидатура обеспечит дальнейшее развитие Владивостока и эффективную реализацию всех намеченных планов», — написано в сообщении пресс-службы приморской ячейки «Единой России».

«Константин Шестаков — опытный управленец, который умеет выстраивать работу и добиваться результата в непростых условиях. За плечами — серьезный опыт муниципальной службы, знание города изнутри, понимание его проблем и точек роста», — прокомментировал выдвижение кандидатуры спикер парламента Приморья, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Антон Волошко.

Прием документов и материалов для предварительного рассмотрения предложений о кандидатурах на должность главы Владивостокского городского округа проводится в срок с 1 по 29 июня.

Согласно принятому в июле прошлого года законодательным собранием Приморья краевому закону, главы всех муниципальных образований региона избираются большинством голосов местными представительными органами из числа кандидатов, представленных губернатором. Глава Приморья должен будет отобрать не менее двух кандидатов, правом выдвижения которых обладают парламентские партии, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Константин Шестаков был избран на пост мэра Владивостока думой города 29 июля 2021 года на пятилетний срок. Господин Шестаков входит в состав президиума регионального политсовета «Единой России».

Представители других парламентских партий заявили приморским СМИ, что выдвигать кандидатуры на пост мэра столицы Приморья не намерены.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше