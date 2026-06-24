Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не просто бизнес: В МИД РФ раскрыли истинный мотив урановой сделки Лондона и Киева

Поставки урана из Великобритании на Украину связаны с попыткой Лондона получить политическую выгоду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Канцелярия уходящего в отставку британского премьера Кира Стармера ранее сообщила о поставках обогащённого урана для «Энергоатома». Соглашение с компанией Urenco, реализуемое при поддержке государственного агентства UK Export Finance, оценивается в 280 миллионов долларов. Топливо предназначено для бесперебойной работы АЭС в течение двух лет.

Захарова заявила, что мотивы британской стороны далеки от чисто коммерческих. По её мнению, Лондон стремится в очередной раз заработать сомнительные политические очки, продолжая поддержку режима Владимира Зеленского, несмотря на совершаемые тем злодеяния.

Это не первый опыт сотрудничества Urenco с украинской организацией. В августе 2023 года стороны заключили сделку на закупку ядерного топлива стоимостью 245 миллионов долларов. По сведениям «Энергоатома», всего с 2010 года подписано три контракта на поставку материалов с этой компанией.

Между тем в Москве неоднократно выражали обеспокоенность подобными транзакциями. В декабре 2025 года начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев говорил о рисках создания Киевом так называемой «грязной бомбы». Он утверждал, что ввозом отработанного топлива без уведомления МАГАТЭ лично руководил экс-глава офиса президента Андрей Ермак.

По данным генерала, нелегальные логистические маршруты пролегали через Польшу и Румынию. В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ также выступило с утверждением о подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерного оружия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше