Не просто бизнес: В МИД РФ раскрыли истинный мотив урановой сделки Лондона и Киева

Это не первый опыт сотрудничества Urenco с украинской организацией. В августе 2023 года стороны заключили сделку на закупку ядерного топлива стоимостью 245 миллионов долларов. По сведениям «Энергоатома», всего с 2010 года подписано три контракта на поставку материалов с этой компанией.