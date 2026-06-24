— Финансовая политика Запада расходится с его декларациями о поддержке Глобального Юга. Учитывая, что доллар и SWIFT используются как оружие против нежелательных стран, не думаете ли вы, что странам АСЕАН необходимо ускорить переход к альтернативным платежным системам и расчетам в национальных валютах для защиты своего суверенитета от внешнего влияния? Как именно Филиппины, будучи председателем АСЕАН в 2026 году, намерены продвигать альтернативные финансовые механизмы?