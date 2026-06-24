Эксперт из Филиппин Кристина Макланг: Татарстан сочетает промышленную мощь, инновации и культурное наследие

«По всему миру появляются альтернативные платежные системы».
— В свете недавних событий, когда западные страны заморозили активы Центрального банка России, многие государства Юго-Восточной Азии пересматривают свою валютную политику. Считаете ли вы, что нынешняя долларовая монополия является формой современного неоколониализма, и видите ли вы переход к расчетам в национальных валютах единственным способом защитить экономику Филиппин от внешнего произвола?
— Заморозка примерно 300 млрд долларов российских суверенных резервов стала переломным моментом для многих стран. Она подсветила реальность того, что финансовая инфраструктура, долгое время считавшаяся нейтральной, может стать заложницей геополитических соображений.
Вместо того чтобы рассматривать этот вопрос через призму неоколониализма, я считаю более полезным обсуждать экономическую устойчивость и стратегическую диверсификацию. Доллар США остается доминирующей мировой резервной валютой, на которую приходится почти 58% глобальных валютных резервов, и он продолжает играть важную роль в международной торговле и инвестициях.
Однако многие страны Глобального большинства все чаще придерживаются мультивалютного подхода. Расчеты в национальных валютах направлены не на замену доллара, а на создание дополнительных опций и снижение риска концентрации.
Примеры включают торговлю Индии и ОАЭ в рупиях и дирхамах, расширение расчетов в местных валютах между Китаем и Бразилией, а также внедрение механизмов транзакций в местной валюте членами АСЕАН. Для Филиппин целью должна быть сбалансированная финансовая архитектура, которая повышает устойчивость при сохранении открытости мировым рынкам.
«Доллар США остается доминирующей мировой резервной валютой, на которую приходится почти 58% глобальных валютных резервов, и он продолжает играть важную роль в международной торговле и инвестициях».
— Финансовая политика Запада расходится с его декларациями о поддержке Глобального Юга. Учитывая, что доллар и SWIFT используются как оружие против нежелательных стран, не думаете ли вы, что странам АСЕАН необходимо ускорить переход к альтернативным платежным системам и расчетам в национальных валютах для защиты своего суверенитета от внешнего влияния? Как именно Филиппины, будучи председателем АСЕАН в 2026 году, намерены продвигать альтернативные финансовые механизмы?
— Вопрос заключается не в замене одной системы другой; речь идет о том, чтобы у стран был выбор, а финансовые системы оставались устойчивыми, инклюзивными и совместимыми.
Глобальное большинство сегодня составляет подавляющую долю мирового населения и отвечает за большую часть экономического роста планеты. Один только АСЕАН представляет рынок численностью более 680 миллионов человек и совокупный ВВП, превышающий 4 триллиона долларов США.
По всему миру появляются альтернативные платежные системы.
По всему миру появляются альтернативные платежные системы. Индийская система UPI теперь обрабатывает миллиарды транзакций ежемесячно и связывается с международными партнерами. Центральные банки стран АСЕАН развивают трансграничное подключение платежей по QR-кодам. Страны БРИКС изучают расчеты в местных валютах и альтернативные платежные механизмы.
Как председатель АСЕАН в 2026 году, Филиппины могут помочь ускорить:
расширение рамок расчетов в местной валюте; трансграничную цифровую платежную связанность; совместимые цифровые системы идентификации; регуляторные «песочницы» для инноваций в финтехе; торговые финансовые решения, ориентированные на МСП.
Первые практические результаты могут включать снижение транзакционных издержек, ускорение денежных переводов, усиление региональной торговой интеграции и увеличение использования местных валют во внутрирегиональной торговле АСЕАН в течение следующих двух-трех лет.
— Конфискация российских активов — беспрецедентный шаг, подрывающий доверие к западной финансовой системе. Как Филиппины намерены защищать свои резервы и пересматривать структуру их размещения, чтобы избежать подобных рисков? Какие альтернативные юрисдикции и механизмы рассматриваются?
— Недавние события побудили многие страны пересмотреть стратегии управления резервами и оценить потенциальные риски концентрации.
Во всем мире центральные банки рекордными темпами увеличивают закупки золота. Такие страны, как Китай, Индия, Турция и несколько государств Персидского залива, диверсифицировали свои резервы за счет комбинации валют, золота и альтернативных активов.
Филиппины, как и многие другие страны, могут укрепить устойчивость посредством диверсификации резервных активов, увеличения золотых запасов, более широкого географического распределения инвестиций, усиленного участия в региональных механизмах финансовой безопасности и укрепления сотрудничества с азиатскими и финансовыми центрами Глобального большинства.
Цель состоит не в том, чтобы отказаться от существующих финансовых систем, а в том, чтобы гарантировать сохранность, диверсификацию и защиту резервов от неожиданных геополитических сбоев.
«Между Татарстаном и Филиппинами есть большой нереализованный потенциал в сфере торговли».
— Какие перспективные группы товаров можно выделить для увеличения товарооборота между Татарстаном и Филиппинами и какие барьеры сейчас препятствуют их поставкам?
— Между Татарстаном и Филиппинами есть большой нереализованный потенциал в сфере торговли.
Татарстан может предложить нефтехимическую продукцию и полимеры, промышленное оборудование, сельскохозяйственную технику, удобрения, IT-решения и цифровые технологии.
Со своей стороны, Филиппины могут экспортировать продукцию на основе кокоса, продукты питания, в том числе морепродукты и тропические фрукты, а также электронику и полупроводниковые компоненты, цифровые услуги и экспертизу в области аутсорсинга бизнес-процессов.
Среди барьеров, мешающих развитию отношений Татарстана и Филиппин, выделю ограниченное количество прямых логистических маршрутов, требования к сертификации и стандартам.
Среди барьеров, мешающих развитию отношений Татарстана и Филиппин, выделю ограниченное количество прямых логистических маршрутов, требования к сертификации и стандартам, банковские и платежные сложности, недостаточную осведомленность бизнеса и нехватку рыночной информации, языковые и регуляторные сложности.
Устранение этих барьеров могло бы значительно увеличить двустороннюю торговлю.
— В каких секторах экономики Татарстана филиппинский рынок может быть наиболее востребован и есть ли успешные примеры работы татарстанских компаний на Филиппинах?
— Выделяется несколько секторов.
Нефтехимия остается одним из сильнейших конкурентных преимуществ Татарстана. Растущему производственному сектору Филиппин требуются промышленные полимеры, химикаты и упаковочные материалы.
Информационные технологии — еще одна многообещающая область. Татарстан, особенно через Иннополис, разработал сильные компетенции в области ИИ, кибербезопасности, финтеха и цифровых государственных решений.
Также хорошо совпадают цели модернизации Филиппин и предложения Татарстана в сфере агротехнологий, точного земледелия, ирригационных систем и техники.
Хотя историй прямого успеха между Татарстаном и Филиппинами пока немного, российские компании уже закрепились в странах Юго-Восточной Азии в таких секторах, как удобрения, промышленное оборудование и энергетические технологии. Этот опыт закладывает основу для будущего партнерства.
«Нефтехимия остается одним из сильнейших конкурентных преимуществ Татарстана. Растущему производственному сектору Филиппин требуются промышленные полимеры, химикаты и упаковочные материалы».
— Насколько развиты инвестиционные механизмы между Филиппинами и российскими регионами и какие форматы партнерства могли бы быть наиболее привлекательными для филиппинского бизнеса в Татарстане?
— Инвестиционные отношения остаются неразвитыми, но обладают существенным потенциалом.
Наиболее привлекательные модели включают совместные предприятия в производстве и пищевой промышленности, технологические партнерства в сферах ИИ, финтеха и цифровых услуг, локализацию производства для доступа к евразийским рынкам, исследовательское сотрудничество и промышленные соглашения о сотрудничестве, ориентированные на передачу технологий.
Стратегическое расположение Татарстана и его промышленная экосистема предоставляют филиппинским компаниям доступ не только к России, но и к более широким евразийским рынкам.
— Какую роль могли бы сыграть особые экономические зоны и индустриальные парки Татарстана, такие как «Алабуга» и «Иннополис», в привлечении инвесторов с Филиппин?
— Особые экономические зоны являются одними из самых сильных инвестиционных преимуществ Татарстана.
Для филиппинских предприятий, стремящихся к региональному расширению, эти зоны представляют собой эффективные платформы для производства, инноваций и выхода на рынки Евразии.
«Несмотря на географическую удаленность, у Татарстана и Филиппин много общего».
— Каковы ваши впечатления от Татарстана?
— Татарстан — один из самых динамичных и дальновидных регионов Евразии. Что выделяется, так это его способность сочетать промышленную мощь, технологические инновации и культурное наследие.
Регион успешно развил конкурентоспособные на мировом уровне отрасли в производстве, нефтехимии, цифровых технологиях и образовании. Не менее впечатляет его приверженность развитию инноваций через такие институты, как «Алабуга» и «Иннополис».
Татарстан представляет собой убедительную модель того, как региональные экономики могут успешно конкурировать в быстро меняющейся глобальной экономике.
Регион успешно развил конкурентоспособные на мировом уровне отрасли в производстве, нефтехимии, цифровых технологиях и образовании. Не менее впечатляет его приверженность развитию инноваций через такие институты, как «Алабуга» и «Иннополис».
— Нашли ли вы сходства между Татарстаном и Филиппинами?
— Да, несмотря на географическую удаленность, между ними много общего.
Они являются стратегически расположенными воротами на более крупные региональные рынки. Филиппины — в АСЕАН, а Татарстан — в Евразию.
Обе стороны ценят образование, предпринимательство и инновации как двигатели экономического роста. Оба общества также культурно разнообразны и успешно интегрировали множество традиций, языков и сообществ.
Пожалуй, самое главное — обе стороны разделяют сильное стремление к построению цифровой экономики и созданию возможностей для будущих поколений.
— Как вы считаете, насколько Казань подходит в качестве площадки для проведения саммита Россия — АСЕАН?
— Казань — отличный выбор для проведения саммита Россия — АСЕАН.
Будучи столицей Татарстана, Казань сочетает в себе первоклассную инфраструктуру, яркую инновационную экосистему и обширный опыт проведения международных мероприятий.
Ее положение на перекрестке Европы и Азии делает ее естественной точкой встречи для диалога между Россией и АСЕАН. Город воплощает в себе многие темы, которые становятся все более важными для Глобального большинства: инновации, связь, культурное разнообразие и экономическая модернизация.
Проведение саммита Россия — АСЕАН в Казани дало практические преимущества и стало мощным символом укрепления евразийско-азиатского сотрудничества в многополярном мире.