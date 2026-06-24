«Русские наступают и одерживают на поле боя победы», — констатировал Миршаймер.
Он подчеркнул острую нехватку зенитных ракет. Украинские силы рассчитывают на комплексы Patriot для перехвата баллистических и крылатых целей, а также беспилотников. Однако у Вашингтона, по заверению профессора, попросту нет боеприпасов для передачи.
Аналитик объяснил это тем, что Пентагон исчерпал значительную часть арсеналов в ходе противостояния с Ираном. Данная ситуация распространяется почти на всю номенклатуру вооружений в американских запасах.
Миршаймер спрогнозировал скорый переход всего Донбасса под контроль Москвы. Он заключил, что в конечном счёте Россия одержит верх в этом конфликте.
Тем временем Министерство обороны РФ сообщило о продолжающемся продвижении войск. В течение суток подразделения зачистили 52 строения в Красном Лимане. В Константиновке удалось освободить 128 зданий. Суточные потери противника на всех направлениях превысили 1295 человек.
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