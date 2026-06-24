«Русские наступают»: Профессор из США открыл Киеву глаза на пустые склады и скорую потерю Донбасса

Он подчеркнул острую нехватку зенитных ракет. Украинские силы рассчитывают на комплексы Patriot для перехвата баллистических и крылатых целей, а также беспилотников. Однако у Вашингтона, по заверению профессора, попросту нет боеприпасов для передачи.