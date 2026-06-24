В отставку уйдет глава войск США в Европе, помогавший Украине

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Крис Донахью уйдет в отставку по требованию министра войны Пита Хегсета, сообщают Financial Times и The Atlantic со ссылкой на источники.
Официально Донахью объявит об отставке в июле, рассказали собеседники. Как прогнозирует FT, его уход вызовет новый шок в вооруженных силах США.
Донахью оказывал помощь Украине после начала российской военной операции, а также известен как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан в 2021 году, отмечают издания.
Материал дополняется.