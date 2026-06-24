ПВО за ночь сбила 323 беспилотника над российскими регионами

Средства ПВО за ночь сбили 323 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны.
Беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, а также над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
В Вейделевском округе Белгородской области при детонации дрона погиб мужчина и получила ранения женщина, сообщает региональный операштаб.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом ночью сбили порядка 30 дронов. Глава Пензенской области Олег Меньниченко сообщил о об одном уничтоженном БПЛА. Над Воронежской областью перехватили 21 БПЛА, написал губернатор Александр Гусев.
Несколько дронов сбили над промышленным предприятием в Оренбурге, сообщил глава региона Евгений Солнцев. В Севастополе с начала суток сбили 14 беспилотников. В результате ударов город остался без электроснабжения, написал губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, один беспилотник сбили на подлете к Москве.
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