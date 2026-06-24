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Около 30 дронов сбили за ночь над Ростовской областью

В Ростовской области в течение ночи сбили около 30 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: РБК

В Ростовской области в течение ночи сбили около 30 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожено в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области — Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском», — написал он.

Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Минувшей ночью налетам БПЛА подвергся Севастополь. В результате ударов по энергетической инфраструктуре город остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

18 июня над Ростовской областью было уничтожено свыше 60 беспилотников. При ударе БПЛА в городе Гуково погиб один человек и двое пострадали. Кроме того, в результате атаки загорелись два коммерческих объекта.

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