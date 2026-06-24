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В городе Башкирии назначили нового начальника полиции

Кадровые изменения произошли в отделе МВД России по Нефтекамску.

Заместитель министра внутренних дел, генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец представил подполковника полиции Рустама Асанова, который возглавил отдел МВД России по Нефтекамску. Об этом сообщил мэр города Эльдар Валидов.

Рустам Рашидович родом из Карачаево-Черкесской республики, там же начинал свою карьеру. В 2021 году ушёл на повышение в Стерлитамак, где в 2023 году стал начальником полиции, а теперь будет руководить работой нефтекамского отдела.

«Желаю Рустаму Рашидовичу успехов на новом посту, профессиональных достижений и эффективной работы», — отметил Эльдар Валидов.

Ранее был обновлен состав Совета при Главе РБ по повышению качества жизни граждан.