28 обращений от граждан Казахстана получила российский омбудсмен Лантратова

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. В Москве встретились омбудсмены Казахстана и России Артур Ластаев и Яна Лантратова.
В начале встречи Артур Ластаев поздравил российского коллегу с недавним назначением на должность и пожелал успешной деятельности.
«Обсудили актуальные вопросы обеспечения и защиты прав человека в Казахстане и России, а также современные вызовы, стоящие перед национальными правозащитными институтами. Отмечена важность сохранения открытого диалога и обмена опытом в целях совершенствования механизмов защиты прав и законных интересов граждан», — сообщил казахстанский омбудсмен.
Страны связывают тесные экономические и культурные связи, поэтому вопросы защиты прав граждан требуют постоянного диалога, подчеркнула Лантратова.
«За 5 месяцев 2026 года к нам поступило 28 обращений в защиту прав граждан Казахстана. По итогам уже восстановлены права четырех из них. Вопросы касались гражданства, отмены запрета на въезд, получения и продления вида на жительство. А также получения убежища», — сообщила уполномоченная по правам человека РФ.
Также Яна Лантратова пригласила Артура Ластаева принять участие в заседании Евразийского Альянса Омбудсменов и Международной научно-практической конференции омбудсменов. Мероприятия пройдут в ноябре 2026 года в Москве.