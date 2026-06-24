28 обращений от граждан Казахстана получила российский омбудсмен Лантратова

«За 5 месяцев 2026 года к нам поступило 28 обращений в защиту прав граждан Казахстана. По итогам уже восстановлены права четырех из них. Вопросы касались гражданства, отмены запрета на въезд, получения и продления вида на жительство. А также получения убежища», — сообщила уполномоченная по правам человека РФ.