Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

28 обращений от граждан Казахстана получила российский омбудсмен Лантратова

Уполномоченная по правам человека предложила казахстанскому коллеге объединиться для защиты прав граждан двух стран.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. В Москве встретились омбудсмены Казахстана и России Артур Ластаев и Яна Лантратова.

В начале встречи Артур Ластаев поздравил российского коллегу с недавним назначением на должность и пожелал успешной деятельности.

«Обсудили актуальные вопросы обеспечения и защиты прав человека в Казахстане и России, а также современные вызовы, стоящие перед национальными правозащитными институтами. Отмечена важность сохранения открытого диалога и обмена опытом в целях совершенствования механизмов защиты прав и законных интересов граждан», — сообщил казахстанский омбудсмен.

Страны связывают тесные экономические и культурные связи, поэтому вопросы защиты прав граждан требуют постоянного диалога, подчеркнула Лантратова.

«За 5 месяцев 2026 года к нам поступило 28 обращений в защиту прав граждан Казахстана. По итогам уже восстановлены права четырех из них. Вопросы касались гражданства, отмены запрета на въезд, получения и продления вида на жительство. А также получения убежища», — сообщила уполномоченная по правам человека РФ.

Также Яна Лантратова пригласила Артура Ластаева принять участие в заседании Евразийского Альянса Омбудсменов и Международной научно-практической конференции омбудсменов. Мероприятия пройдут в ноябре 2026 года в Москве.