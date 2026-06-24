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Гатилов: Москва даст ответ на возможное размещение ЯО у границ РФ и Белоруссии

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии будет воспринято как угроза, требующая ответа.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии будет воспринято как угроза, требующая ответа.

«Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер», — сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, Москва будет вынуждена учитывать этот факт в своем военном планировании. Господин Гатилов назвал сомнительной вероятность повышения безопасности граничащих с РФ стран в таком случае.

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