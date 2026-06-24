Гатилов: Москва даст ответ на возможное размещение ЯО у границ РФ и Белоруссии

«Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер», — сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».