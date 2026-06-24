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«Канцлер сходит с ума»: в Германии разразился скандал из-за помощи Украине

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер выразил возмущение планами канцлера Фридриха Мерца.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер выразил возмущение планами канцлера Фридриха Мерца. По его словам, глава правительства собирается сократить помощь инвалидам, чтобы освободившиеся средства направить на поддержку Украины. Свою критику политик опубликовал в соцсети Х.

«Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений. Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?», — заявил Фронмайер.

Как отметил депутат, канцлер уже «полностью сходит с ума», делая такие предложения. Парламентарий напомнил, что речь идёт о людях, которые нуждаются в государственной поддержке, тогда как украинская помощь, по его мнению, остаётся неприкосновенной.

Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло о необходимости оптимизации бюджета на фоне экономических трудностей. Однако предложение Мерца вызвало резонанс даже внутри правящей коалиции, не говоря уже об оппозиции. В АдГ уже пообещали активно противодействовать этим планам в ходе парламентских слушаний.