«Канцлер сходит с ума»: в Германии разразился скандал из-за помощи Украине

«Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений. Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?», — заявил Фронмайер.