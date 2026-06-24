Над Россией сбили 323 украинских БПЛА. Военная операция, день 1582-й

8:49 ~Два человека погибли из-за атаки ВСУ в Горловке~, сообщил мэр города Иван Приходько.
8:33 Силы ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
8:25 ~Мужчина погиб, женщина получила ранение в результате атак ВСУ на Белгородскую область~, сообщили в оперштабе региона.
8:17 Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
8:11 ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Оренбургскую область, ~над предприятием в областном центре сбито несколько БПЛА~. Данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
8:09 Около 30 беспилотников уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
8:08 Силы ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник над Воронежской областью. ~Повреждены частный дом и гараж~, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
8:05 ? Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 323 украинских БПЛА.
8:00 Сегодня 1582-й день военной операции на Украине. «Газета.ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.