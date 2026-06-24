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Над Россией сбили 323 украинских БПЛА. Военная операция, день 1582-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 323 украинских БПЛА. Над Воронежской областью сбили 21 украинский беспилотник, повреждены частный дом и гараж, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В Оренбургской области беспилотники были сбиты над предприятием в областном центре. Севастополь остался без электроснабжения после атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил Михаил Развожаев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:49 ~Два человека погибли из-за атаки ВСУ в Горловке~, сообщил мэр города Иван Приходько.

8:33 Силы ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:25 ~Мужчина погиб, женщина получила ранение в результате атак ВСУ на Белгородскую область~, сообщили в оперштабе региона.

8:17 Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

8:11 ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Оренбургскую область, ~над предприятием в областном центре сбито несколько БПЛА~. Данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

8:09 Около 30 беспилотников уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

8:08 Силы ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник над Воронежской областью. ~Повреждены частный дом и гараж~, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:05 ? Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 323 украинских БПЛА.

8:00 Сегодня 1582-й день военной операции на Украине. «Газета.ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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