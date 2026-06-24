В Херсонской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение Херсонской области восстановлено в полном объеме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, энергетики действовали быстро, четко и невзирая на сохраняющуюся опасность.
Сообщение о полном или частичном отключении электроэнергии во всех округах региона было опубликовано в 5:54 мск.
Более десяти муниципалитетов Херсонской области оставались без света 21 июня. Причиной, по данным «Херсонэнерго», стало технологическое нарушение в Запорожской области. Возобновить подачу электроэнергии удалось только через десять с лишним часов.
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