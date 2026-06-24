В США впервые на высшем уровне испытали лазерное и микроволновое оружие

Министр войны США Пит Хегсет и главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл присутствовали на демонстрации лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико, пишет Axios. Как утверждает профильный портал Laser Wars, это был первый случай, когда шеф Пентагона лично наблюдал за стрельбой из боевого оружия с направленной энергией.
Демонстрация прошла на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
«Мы значительно увеличили инвестиции в масштабирование технологий направленной энергии, сигнализируя нашим производственным партнерам, что Министерство обороны сосредоточено на предоставлении оперативных решений для военнослужащих», — заявил Майкл порталу Laser Wars.
В проекте бюджета администрации США на 2027 финансовый год выделено более $2 млрд на исследования и разработки в области направленной энергии.
Хегсет сообщил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол». «Сегодня первое испытание проекта “Золотой купол для Америки” прошло с полным успехом, и для меня было честью стать свидетелем этого лично», — написал он в X.
Ранее министр армии США Дэн Дрисколл сообщил, что американские вооруженные силы планируют в ближайшие четыре-шесть недель создать на территории страны два полигона для имитации условий боевых действий на Украине с целью совершенствования систем радиоэлектронной борьбы, беспилотников и средств противодействия им. Кроме того, по его словам, армия рассматривает возможность использования глобального полигона за пределами США для проведения «гораздо более масштабных испытаний», в том числе с использованием гиперзвуковых технологий.
Президент США Дональд Трамп 11 июня призвал республиканцев в конгрессе как можно скорее принять законопроект о согласовании бюджета на $350 млрд, который среди прочего предусматривает дополнительные инвестиции в оборону. По его словам, средства планируется направить на развитие системы ПРО «Золотой купол», создание «Золотого флота», программы самолетов F-47 и B-21, наращивание запасов боеприпасов, а также на развитие космических и беспилотных технологий.
Весной дроны-перехватчики и лазерное оружие были включены в дежурные силы по охране государственной границы России.
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