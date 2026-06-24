В США впервые на высшем уровне испытали лазерное и микроволновое оружие

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл сообщил, что американские вооруженные силы планируют в ближайшие четыре-шесть недель создать на территории страны два полигона для имитации условий боевых действий на Украине с целью совершенствования систем радиоэлектронной борьбы, беспилотников и средств противодействия им. Кроме того, по его словам, армия рассматривает возможность использования глобального полигона за пределами США для проведения «гораздо более масштабных испытаний», в том числе с использованием гиперзвуковых технологий.