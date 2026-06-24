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БПЛА сбили над промышленным предприятием в Оренбургской области

В Оренбургской области сбили несколько дронов над промышленным предприятием в областном центре в ходе массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Источник: РБК

В Оренбургской области сбили несколько дронов над промышленным предприятием в областном центре в ходе массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Евгений Солнцев.

По его словам, информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил о запрете публиковать фото и видео с БПЛА.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника над регионами России. Дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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