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Детские сады в ряде районов Севастополя перешли на особый режим работы

В ряде районов Севастополя детские сады будут работать в особом режиме, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РБК

В ряде районов Севастополя детские сады будут работать в особом режиме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это связано с ситуацией в энергосистеме города.

Так, детсады на Северной стороне, в Инкермане и Орлином продолжают работать штатно, а в остальных районах города — в режиме дежурных групп. «Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками», — написал губернатор.

Развожаев также попросил родителей по возможности не отводить детей в сады. «Это поможет нам снизить нагрузку и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений», — пояснил он.

Ночью 24 июня в результате ударов по энергетической инфраструктуре Севастополь остался без электроснабжения. Развожаев сообщил, что на объектах введен особый режим, специалисты работают над устранением повреждений. Экстренные службы находятся в полной готовности. До этого губернатор писал об отражении атак ВСУ.

Развожаев также предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети в Севастополе троллейбусы не выйдут на линии.

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