Детские сады в ряде районов Севастополя перешли на особый режим работы

Так, детсады на Северной стороне, в Инкермане и Орлином продолжают работать штатно, а в остальных районах города — в режиме дежурных групп. «Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками», — написал губернатор.