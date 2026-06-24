В МИДе предупредили Запад о последствиях при столкновении с Россией

«Мифы могут развеяться, если здравомыслящие люди правильно воспринимают объективно существующий вокруг них мир. Но могут трансформироваться в то, что можно назвать “самовоплощающимся пророчеством”. Второго не хотелось бы. Здесь все зависит от того, куда повернет коллективный Запад в своих дальнейших попытках осмыслить происходящее и сделать из него те или иные выводы», — сказал Рябков.