В МИДе предупредили Запад о последствиях при столкновении с Россией

Лобовое столкновение с Россией чревато для западных стран катастрофическими последствиями, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью «Известиям».
По словам замминистра, общий курс стран Запада на милитаризацию как экономики, так и общественной жизни вызывает «обоснованную озабоченность» у российских властей. В основном из-за того, что этот курс замешан на «мифе о российской угрозе».
«Мифы могут развеяться, если здравомыслящие люди правильно воспринимают объективно существующий вокруг них мир. Но могут трансформироваться в то, что можно назвать “самовоплощающимся пророчеством”. Второго не хотелось бы. Здесь все зависит от того, куда повернет коллективный Запад в своих дальнейших попытках осмыслить происходящее и сделать из него те или иные выводы», — сказал Рябков.
Замминистра также отметил, что лобовое столкновение с Россией «неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность». Но возможен и альтернативных исход, при котором западные страны поймут, что нужно «снижать температуру», добавил он.
Рябков также рассказал, что сейчас диалог России и США переживает стадию «некоторого застоя». При этом он сообщил, что Вашингтон и Москва намерены провести новый раунд по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях. «По моему представлению, все это должно состояться в любом случае до конца лета», — сказал он.
О том, что Запад использует заведомо лживые заявления о «российской угрозе» для обоснования милитаризации и связанных с нею затрат, также заявил президент России Владимир Путин. По его словам, теперь на Западе открыто говорят, что «готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты». Глава государства подчеркнул, что Россия при необходимости готова дать своевременный и адекватный ответ любым вызовам.
12 июня главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг заявил, что страна «должна готовиться к нападению России» в 2029 году. По его словам, с тем, что «Россия может обладать возможностью вторгнуться в страну — члена НАТО в 2029 году» или раньше, согласны все 32 партнера НАТО. Фройдинг также отметил, что Берлин уже сделал многое для ускорения закупок и увеличения производственных мощностей.
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