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Трамп поручил минюсту провести проверку из-за высокой стоимости топлива

Американский президент Дональд Трамп заявил, что крупные нефтяные компании «не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению стоимости закупаемой ими нефти».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что крупные нефтяные компании «не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению стоимости закупаемой ими нефти».

Трамп сказал в своем блоге, что поручил минюсту США провести соответствующую проверку.

Основным фактором, из-за которого стоимость нефти в марте и апреле была высокой, стало перекрытие Ираном Ормузского пролива в ходе вооруженного конфликта с Израилем и США. В мае к подорожанию энергоресурсов также привело решение ОАЭ покинуть ОПЕК.

В июне по мере урегулирования конфликта США с Ираном нефть несколько дешевела.

Читайте материал «Командующий армией США в Европе уйдет в отставку».

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