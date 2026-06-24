Трамп поручил минюсту провести проверку из-за высокой стоимости топлива

Американский президент Дональд Трамп заявил, что крупные нефтяные компании «не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению стоимости закупаемой ими нефти».
Трамп сказал в своем блоге, что поручил минюсту США провести соответствующую проверку.
В июне по мере урегулирования конфликта США с Ираном нефть несколько дешевела.
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