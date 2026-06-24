Трамп поручил минюсту провести проверку из-за высокой стоимости топлива

Основным фактором, из-за которого стоимость нефти в марте и апреле была высокой, стало перекрытие Ираном Ормузского пролива в ходе вооруженного конфликта с Израилем и США. В мае к подорожанию энергоресурсов также привело решение ОАЭ покинуть ОПЕК.