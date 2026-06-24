ЦИК Татарстана: на выборах в Госдуму бюллетени защитят микрошрифтом

Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. На них будут введены новые меры защиты. Как сообщил на заседании Общественной палаты Татарстана председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев, все строчки в бюллетенях будут напечатаны специальным микрошрифтом. Он заверил, что его подделать невозможно. Фабричный микрошрифт придет на смену специальной марке, которую ранее специально для бюллетеней изготавливали на Госзнаке.