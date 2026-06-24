Главные новости к утру 24 июня 2026 года

Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который прошел в Фоксборо (штат Массачусетс, США). После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка. В группе L также выступают команды Хорватии и Панамы, которые после первого тура очков не имеют. Эти команды проведут свой матч в рамках второго тура 24 июня.