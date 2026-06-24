Главные новости к утру 24 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 июня 2026.
Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, содержащую рекомендацию администрации Вашингтона прекратить военные действия против Ирана. За принятие документа проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48. Данная резолюция не имеет юридической силы. Исполнительная ветвь власти США имеет право ее игнорировать.
Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ
В результате атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры Севастополь временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой экономить заряд аккумуляторов мобильных устройств и сохранять спокойствие.
ООН эвакуирует 11 тысяч моряков из Ормузского пролива
Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсений Домингес заявил о начале эвакуации 11 тыс. моряков, которые остаются заблокированными в Ормузском проливе. Крупномасштабная операция будет проведена в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, другими прибрежными государствами в регионе, США и морской индустрией.
Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие
Министр обороны США Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл впервые в истории лично присутствовали на испытаниях лазерного и микроволнового оружия, которые прошли на полигоне в штате Нью-Мексико. Речь идет о мобильной системе направленной энергии LOCUST мощностью 20 кВт, разработанной компанией AeroVironment.
Уран по сделке Киева и Лондона может попасть в третью страну, заявили в МИД
Уран, который планируется поставлять Украине в рамках британско-украинской сделки, может попасть на завод в третьей стране, предупредили в МИД РФ. Ранее в Лондоне заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.
Англия и Гана сыграли вничью на ЧМ-2026
Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который прошел в Фоксборо (штат Массачусетс, США). После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка. В группе L также выступают команды Хорватии и Панамы, которые после первого тура очков не имеют. Эти команды проведут свой матч в рамках второго тура 24 июня.