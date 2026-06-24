Atlantic: командующий армией США в Европе и Африке покинет пост

Генерал Донахью известен как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан после завершения вывода войск США в 2021 году. На протяжении последних полутора лет он возглавлял американские сухопутные подразделения в Европе и Африке. Как отмечается, он станет как минимум шестым генералом, неожиданно отправленным в отставку за последний период.
Решение об уходе Донахью связано с серией кадровых изменений в Пентагоне, инициированных министром обороны США Питом Хегсетом. Как уточняет Atlantic, Хегсет «пытается вытеснить» в том числе тех, кто причастен к выводу сил США из Афганистана в 2021 году.
Временное исполнение обязанностей Донахью возложено на его заместителя, генерал-майора Кристофера Норри. Потенциальный кандидат на постоянное замещение должности — генерал-лейтенант Кевин Адмирал — пока официально не утвержден, добавляет Atlantic.