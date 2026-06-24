Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Atlantic: командующий армией США в Европе и Африке покинет пост

Командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью оставит должность летом текущего года. Об этом сообщает Atlantic со ссылкой на источники. По данным издания, 56-летний военачальник намерен объявить об отставке в ближайшее время.

Источник: Reuters

Генерал Донахью известен как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан после завершения вывода войск США в 2021 году. На протяжении последних полутора лет он возглавлял американские сухопутные подразделения в Европе и Африке. Как отмечается, он станет как минимум шестым генералом, неожиданно отправленным в отставку за последний период.

Решение об уходе Донахью связано с серией кадровых изменений в Пентагоне, инициированных министром обороны США Питом Хегсетом. Как уточняет Atlantic, Хегсет «пытается вытеснить» в том числе тех, кто причастен к выводу сил США из Афганистана в 2021 году.

Временное исполнение обязанностей Донахью возложено на его заместителя, генерал-майора Кристофера Норри. Потенциальный кандидат на постоянное замещение должности — генерал-лейтенант Кевин Адмирал — пока официально не утвержден, добавляет Atlantic.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше