Минздрав прокомментировал смерть солдата Нацгвардии Ербаяна Мухтара

Министерство здравоохранения совместно с Национальным координационным центром экстренной медицины выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи со смертью бывшего военнослужащего Национальной гвардии Мухтара Ербаяна.
Врачи почти три года боролись за поддержание жизни пациента, но полученные тяжелейшие травмы оказались несовместимы с жизнью вследствие необратимых изменений головного мозга.
С 2023 года Мухтар Ербаян находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время прохождения срочной военной службы. На протяжении длительного времени у него сохранялось персистирующее вегетативное состояние.
Несмотря на проведение интенсивной терапии, включая респираторную поддержку, отмечалось прогрессирующее ухудшение жизненно важных показателей, в том числе снижение сатурации крови кислородом, нарушения сердечного ритма и нестабильность гемодинамики. Состояние пациента оставалось критическим.
Медицинскими специалистами был проведен весь необходимый комплекс реанимационных и лечебных мероприятий. Силами МВД совместно с министерством здравоохранения Мухтар направлялся на лечение в Турецкую Республику, где был подтвержден первоначальный диагноз.
В июне текущего года на фоне тяжелого основного заболевания развились инфекционные осложнения, сепсис и синдром полиорганной недостаточности.
23 июня 2026 года в 21:40 была констатирована биологическая смерть Мухтара. Причиной смерти, по словам врачей, стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся на фоне тяжелой черепно-мозговой травмы и последующих осложнений.
Пациент находился в палате, оснащенной новейшим медицинским оборудованием. Ему была обеспечена современная лекарственная терапия и созданы особые условия пребывания. Медицинский персонал обеспечил весь необходимый объем лечения и ухода, доступ родственников в палату больного, предусмотрев все условия для качественного оказания медицинской помощи.
Коллеги, выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего военнослужащего Мухтара Ербаяна. Иманы саламат болсын.