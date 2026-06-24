Минздрав прокомментировал смерть солдата Нацгвардии Ербаяна Мухтара

С 2023 года Мухтар Ербаян находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время прохождения срочной военной службы. На протяжении длительного времени у него сохранялось персистирующее вегетативное состояние.