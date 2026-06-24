По его словам, речь может идти о политиках, которые сосредоточены на антироссийской политике и военной поддержке Украины, однако он подчеркнул, что не готов называть конкретные имена.
«Думаю, что последуют отставки и других европейских лидеров, которые сосредоточены на антироссийской политике и военной поддержке Украины, но не буду спекулировать на тему того, кто следующий, поживём — увидим», — сказал Армандо Мема.
Он также заявил, что уход Кира Стармера должен стать предупреждением для европейских политиков.
«Его отставка и провал должны стать уроком для любого другого лидера Европы: если вы сосредоточены на военной поддержке Украины и не заботитесь о решении внутренних проблем своей страны, вы в конечном счёте потерпите неудачу и потеряете поддержку людей», — заключил он.
22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста британского премьера. В шестиминутной речи на Даунинг-стрит он сообщил, что после отставки будет больше времени уделять семье — быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. В России уже назвали главного кандидата на пост нового премьер-министра Британии.
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